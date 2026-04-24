Парад войск в Екатеринбурге 9 Мая сократили до получаса

Время проведения Парада войск Екатеринбургского гарнизона 9 Мая сократили вдвое в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в расписании, приложенном к постановлению главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Согласно ему, Парад войск пройдет с 10.00 до 10.30, а в 10.40 уже стартует патриотическая акция "Бессмертный полк", которая продлится до 12.00.

Помимо этого, в постановлении не указана дата генеральной репетиции Парада, как и информация о перекрытии улиц для прохода техники к месту проведения Парада.

Событийная программа в честь Дня Победы стартует 26 апреля. Планируется проведение торжественных, памятных, культурно-просветительских и спортивных мероприятий, как городского, так и районного масштабов.

Также по поручению Алексея Орлова будет оказано персональное внимание очевидцам и непосредственным участникам Великой Отечественной: ветеранам, блокадникам, бывшим узникам фашистских концлагерей и гетто, труженикам тыла.

