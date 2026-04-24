Убил двух человек и спрятал тела в сундуке. В Прикамье мужчину приговорили к 22 годам заключения

В Пермском крае житель поселка Северный Коммунар 1989 года рождения приговорен к длительному сроку лишения свободы за убийство двух человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ), и убийстве двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в январе 2025 года обвиняемый находился в доме родственников своей бывшей сожительницы в поселке Северный Коммунар и распивал спиртное с ее отцом. Между ними возник конфликт, в ходе которого он взял топор и нанес обухом удар по ноге потерпевшего. Травма квалифицирована как средней тяжести вред здоровью.

6 февраля 2025 года в этом же доме фигурант вновь распивал спиртное с потерпевшим. В ходе очередного конфликта обвиняемый нанес ножом и молотком множественные удары по телу и голове мужчины, от которых последний скончался на месте происшествия. С целью скрыть преступление фигурант также убил мать своего оппонента, которая стала свидетелем противоправного деяния. После этого он спрятал тела в сундуке и скрылся с места преступления.

Впоследствии обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в центре Перми.

В ходе расследования фигурант содержался под стражей. По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз.

Суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.