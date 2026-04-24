В Госдуму внесли законопроект о дополнительном отпуске при болезни родственников

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении дополнительного неоплачиваемого отпуска для сотрудников в случае болезни их родственников. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, авторами выступили депутаты фракции "Новые люди".

Поправка в ТК предлагает предоставление права на пять дней отпуска без содержания в случае болезни супруга или другого близкого родственника (родителей, детей, родных братьев и сестер, внуков, дедушек и бабушек) для этого надо будет предоставить медицинскую справку о состоянии больного.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас закон разрешает брать отпуск без содержания по семейным обстоятельствам, но его продолжительность определяется только договоренностью между работником и работодателем, и при уважительной причине работник оказывается зависимым от решения руководства, пишет "Российская газета".