ВТБ уже уменьшил ставки по потребкредитам

Вслед за решением ЦБ снизить ключевую ставку ВТБ уменьшил ставки по потребкредитам на 0,9 п.п. Банк будет рассматривать улучшение условий и по другим кредитам.

Помимо снижения процентных ставок по кредитам наличными для новых и действующих клиентов, банк улучшил условия их рефинансирования. Теперь подать заявку можно уже через четыре месяца после получения предыдущего кредита – ранее этот срок составлял полгода. Это особенно востребовано на фоне поэтапного снижения ставок по кредитам на розничном рынке. Предложение распространяется на кредиты, оформленные в других банках, клиенты могут объединить до шести займов.

Следуя за сигналом ЦБ, ВТБ в этом году несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе до 50,1% процентная ставка снизилась с начала года на 3.3 п.п., более 50,1% - на 4.3 п.п. Ставки по автокредитам с начала года снизились в среднем на 3,3 п.п.

«Банки смягчают условия кредитования вслед за решением ЦБ и конкурируют теперь не только ставкой по новым кредитам – возвращаются программы рефинансирования. Все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели – жилье, его обустройство, ремонт, образование или покупка авто. Россияне стали вдумчивее относиться к займам и примерять их «в долгую», – прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Основной фокус вкладчиков остается на краткосрочных вкладах: свыше 70% депозитов в ВТБ размещены на 2–3 месяца в апреле. Однако на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки клиенты начинают проявлять интерес к более длинным срокам, чтобы зафиксировать двузначную доходность. Например, доля шестимесячных депозитов выросла до 15%. Из-за падения доходности классических вкладов часть средств, в основном у состоятельных клиентов, перетекает в инвестиционные инструменты – ОФЗ, акции, драгоценные металлы.

В целом объем депозитов на рынке продолжает расти, но заметно более скромными темпами. Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде апреля снизилась до 13,39%. В мае этот показатель может сократиться до 13% по краткосрочным депозитам, а по среднесрочным будет еще ниже.