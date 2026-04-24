ВТБ уже уменьшил ставки по потребкредитам

24 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ уже уменьшил ставки по потребкредитам

Вслед за решением ЦБ снизить ключевую ставку ВТБ уменьшил ставки по потребкредитам на 0,9 п.п. Банк будет рассматривать улучшение условий и по другим кредитам.

Помимо снижения процентных ставок по кредитам наличными для новых и действующих клиентов, банк улучшил условия их рефинансирования. Теперь подать заявку можно уже через четыре месяца после получения предыдущего кредита – ранее этот срок составлял полгода. Это особенно востребовано на фоне поэтапного снижения ставок по кредитам на розничном рынке. Предложение распространяется на кредиты, оформленные в других банках, клиенты могут объединить до шести займов.

Следуя за сигналом ЦБ, ВТБ в этом году несколько раз улучшал условия по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе до 50,1% процентная ставка снизилась с начала года на 3.3 п.п., более 50,1% - на 4.3 п.п. Ставки по автокредитам с начала года снизились в среднем на 3,3 п.п.

«Банки смягчают условия кредитования вслед за решением ЦБ и конкурируют теперь не только ставкой по новым кредитам – возвращаются программы рефинансирования. Все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели – жилье, его обустройство, ремонт, образование или покупка авто. Россияне стали вдумчивее относиться к займам и примерять их «в долгую», – прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Основной фокус вкладчиков остается на краткосрочных вкладах: свыше 70% депозитов в ВТБ размещены на 2–3 месяца в апреле. Однако на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки клиенты начинают проявлять интерес к более длинным срокам, чтобы зафиксировать двузначную доходность. Например, доля шестимесячных депозитов выросла до 15%. Из-за падения доходности классических вкладов часть средств, в основном у состоятельных клиентов, перетекает в инвестиционные инструменты – ОФЗ, акции, драгоценные металлы.

В целом объем депозитов на рынке продолжает расти, но заметно более скромными темпами. Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде апреля снизилась до 13,39%. В мае этот показатель может сократиться до 13% по краткосрочным депозитам, а по среднесрочным будет еще ниже.

