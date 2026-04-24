Экономика России в первом квартале 2026 года замедлилась – ЦБ

В первом квартале 2026 года российская экономика замедлилась, "в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям, говорится в релизе Центрального банка России, посвященном ключевой ставке.

"Также повлияло меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия. Инвестиционная активность остается сдержанной. Сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор надеется, что по итогам года ВВП все же вырастет на 0,5-1,5% (прогноз ЦБ, таком образом, не изменился), поскольку "динамика экономической активности в первом квартале во многом обусловлена разовыми факторами".

В Центральном банке видят, что "компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023–2025 годами".

Также в ЦБ предупредили, что если Минфин не удержит бюджет в ранее заявленных параметрах (уже сейчас расходы растут быстрее, чем ожидалось, вызывая рост структурного дефицита бюджета), то "потребуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем в базовом сценарии".