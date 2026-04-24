В Туапсе произошел перелив нефтепродуктов через боновые заграждения

Нефтепродукты частично попали из реки Туапсе в море, сообщает оперативный штаб Кубани.

Отмечается, что в регионе продолжаются проливные дожди. Из-за этого поднялась вода в реке и произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения.

В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию.

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

Напомним, 20 апреля примерно в трех километрах от порта Туапсе в море было зафиксировано нефтяное пятно. предварительным данным, площадь загрязнения акватории составляет 10 тыс. кв. метров. Для локализации выставили боновые заграждения.

Также сообщалось, что в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на морском терминале. Здесь были выставлены 750 метров боновых заграждений, 5 специальных устройств для сбора и нефтеловушка.