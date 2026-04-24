Фото: kamgov.ru

В Петропавловске-Камчатском при поддержке Владимира Солодова открыли обновленный офис Ассоциации ветеранов СВО

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел встречу с руководством и участниками Ассоциации ветеранов СВО региона. Также в торжественной обстановке вручил Геннадию Макухину медаль Минобороны «Участник специальной военной операции». Удостоверения новых членов Ассоциации получили еще несколько человек.

Ранее ветераны обращались к главе региона с просьбой помочь с размещением организации. Правительство края оперативно  выделило из регионального бюджета средства на проведение качественного ремонта и целевую субсидию на закупку оборудования.

«Мне представляется принципиально важным, чтобы все ветераны, возвращающиеся на Родину после выполнения задач в зоне специальной военной операции, чувствовали себя востребованными, могли находиться в кругу единомышленников, решать первоочередные задачи и реализовывать свои инициативы. Им необходимо осознавать, что они нужны обществу и государству», – подчеркнул Владимир Солодов.

Председателем правления избран Евгений Мищенко, исполнительным директором – ветеран СВО Андрей Попов. Организация занимается защитой прав военнослужащих, патриотическим воспитанием молодежи, увековечиванием памяти павших защитников Родины, сотрудничает с государственным фондом «Защитники Отечества».

Как отметил губернатор, благодаря прямой связи ветеранов с фронтом, правительство региона получает возможность максимально точно и оперативно реагировать на запросы военнослужащих.

Ключевой темой встречи стало обсуждение мер социальной поддержки, в частности, предоставления земельных участков.  Руководитель Администрации Губернатора Камчатского края Сергей Меркулов также отметил эффективность нового штаба как площадки для прямого диалога между ветеранами и органами власти.

«Главная задача Ассоциации заключается в непосредственной работе с участниками специальной военной операции и донесении до губернатора актуальных проблем. Например, сегодня обсуждался давно назревший вопрос о расширении категорий лиц, которым могут предоставляться земельные участки. Мы будем прорабатывать данное направление», – сказал Сергей Меркулов.

 

