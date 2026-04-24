24 Апреля 2026
Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

В правительстве Тувы прошло обсуждение обеспечения антитеррористической безопасности в майские праздники

В правительстве Республики Тыва прошло совместное заседание Антитеррористической комиссии и оперштаба под председательством заместителя Председателя Правительства республики Шолбана Сендаша.

Были рассмотрены вопросы обеспечения общественной безопасности и организации межведомственного взаимодействия органов власти и правоохранителей в период проведения в республике Праздника Весны и Труда и 81-й годовщины Великой Победы. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, социальных объектов и мест массового пребывания граждан.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Руководители и представители силовых структур, отраслей топливно-энергетического и дорожно-транспортного комплексов, а также администраций муниципалитетов региона доложили о готовности к обеспечению безопасности населения и мерах, принимаемых для предотвращения угроз в период массовых мероприятий.

Отдельно обсуждались вопросы противодействия деструктивным информационным воздействиям, направленным на дестабилизацию общественно-политической обстановки, в том числе попыткам вовлечения молодежи в противоправную деятельность посредством интернета и мессенджеров.

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании рассмотрены вопросы повышения антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления детей. На совещании руководителям инфраструктурных и социальных организаций даны протокольные поручения по устранению выявленных недостатков и приведению уровня защиты объектов в соответствие со всеми требованиями паспортов безопасности.

Теги: правительство тывы, антитеррористическая безопасность, майские праздники


