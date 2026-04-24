В ЕС хотят снять некоторые красные линии по санкциям против РФ

В ЕС намерены снять некоторые прежние красные линии по антироссийским санкциям, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, "теперь следует подумать, что еще можно сделать".

Каллас также сообщила, что лидеры Евросоюза приступили к подготовке 21-го пакета санкций против России, пишет ТАСС.

23 апреля лидеры ЕС одобрили 20-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, в частности, наложены на крупные компании, связанные с нефтегазовым сектором, 12 российских НПЗ, российские компании, занимающиеся разработкой и производством беспилотников и радиоэлектроники, деталями для авиации и поставками военной продукции.