В Екатеринбурге при капремонте общежития консерватории похитили более 1,5 млн рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на капремонт общежития местной консерватории.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что в марте 2024 года между Уральской консерваторией имени М.П. Мусоргского и ООО "Уровень" был заключен госконтракт на капитальный ремонт здания общежития консерватории. Согласно акту о приемке работ, этот ремонт подрядчиком был выполнен.

За это заказчик заплатил более 71 млн рублей. Однако в ходе обследования было установлено, что подрядчик не выполнил оплаченные по контракту работы на сумму более 1,5 млн рублей, а сами деньги оказались похищены.

Возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере". Сейчас проводится расследование.