Число россиян, недовольных властями, выросло до годового максимума - опрос

Впервые за полтора года над россиянами верх взяли тревожные настроения, об этом свидетельствуют данные еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) "Доминанты".

Во второй половине апреля доля россиян, которые оценивают настроение окружающих как тревожное, достигло 47%. При этом тех, кто оценивает настроение людей вокруг как спокойное, стало только 46%. Кривые двух настроений сравнивались только в декабре 2024 года, а превышение числа "тревожников" над "спокойными" было только в сентябре 2024 года.

Также в "Доминантах" за последнюю неделю можно увидеть достаточно резкий рост тех, кто в последний месяц слышал недовольство и критику в адрес властей – таких теперь 34%, это годовой максимум. И до годового минимума – 64% - снизилось число россиян, которым в последний месяц не приходилось слышать критических высказываний в адрес властей.

Годовой максимум – 28% - у доли россиян, которые за последний месяц сами были недовольны действиями властей. И, напротив, на минимуме за год число тех, кто не испытывал возмущение властями за последний месяц (64%).

Что касается руководства страны, то рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину после мартовского падения до 71% несколько выровнялся – до 74%, но не растет. А вот рейтинг работы правительства РФ на годовых минимумах – работу кабинета министров одобряет менее половины населения (46%). Скорее плохо оценивает его работу ровно треть граждан (33%).