Ключевые задачи Года единства народов России в Астраханской области определили на семинаре

24 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Ключевые задачи Года единства народов России в Астраханской области определили на семинаре

В Астрахани на площадке Дома дружбы Астраханского областного научно-методического центра народной культуры (АОНМЦНК) состоялось рабочее совещание с руководителями национально-культурных общественных организаций региона. В мероприятии приняли участие представители администрации губернатора Астраханской области и регионального отделения Ассамблеи народов России.

Заместитель начальника управления по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области Андрей Сызранов представил собравшимся календарь ключевых событий Года единства народов России, отметив, что реализация значимых мероприятий идёт по плану, однако впереди ещё много работы. Он подчеркнул важность использования государственной символики при проведении массовых акций и призвал руководителей этнокультурных объединений активнее участвовать в грантовых конкурсах для реализации социально значимых инициатив.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, до представителей организаций была доведена информация о необходимости продолжения работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию населения Астраханской области. Речь идёт, в том числе, о поддержке Вооружённых Сил Российской Федерации, проведении бесед с членами национально-культурных объединений для разъяснения целей и задач СВО, а также о привлечении граждан России, иностранных граждан и лиц, недавно принятых в российское гражданство, на военную службу по контракту.

Председатель регионального отделения Ассамблеи народов России и директор АОНМЦНК Алёна Кулик акцентировала внимание коллег на необходимости поддержать ежегодную акцию «В гости к ветерану» и оказать содействие в сборе гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в СВО.

(2026)|Фото: годединства2026.рф

Отдельным вопросом повестки стал старт приёма заявок на соискание Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2026». Алёна Кулик отметила высокий статус этой награды и призвала руководителей национально-культурных обществ активно участвовать в конкурсе, представляя свои лучшие практики в сфере межнационального согласия и единства.

Теги: год единства народов россии, семинар в астрахани


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети