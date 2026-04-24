Ключевые задачи Года единства народов России в Астраханской области определили на семинаре

В Астрахани на площадке Дома дружбы Астраханского областного научно-методического центра народной культуры (АОНМЦНК) состоялось рабочее совещание с руководителями национально-культурных общественных организаций региона. В мероприятии приняли участие представители администрации губернатора Астраханской области и регионального отделения Ассамблеи народов России.

Заместитель начальника управления по внутренней политике администрации губернатора Астраханской области Андрей Сызранов представил собравшимся календарь ключевых событий Года единства народов России, отметив, что реализация значимых мероприятий идёт по плану, однако впереди ещё много работы. Он подчеркнул важность использования государственной символики при проведении массовых акций и призвал руководителей этнокультурных объединений активнее участвовать в грантовых конкурсах для реализации социально значимых инициатив.

Кроме того, до представителей организаций была доведена информация о необходимости продолжения работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию населения Астраханской области. Речь идёт, в том числе, о поддержке Вооружённых Сил Российской Федерации, проведении бесед с членами национально-культурных объединений для разъяснения целей и задач СВО, а также о привлечении граждан России, иностранных граждан и лиц, недавно принятых в российское гражданство, на военную службу по контракту.

Председатель регионального отделения Ассамблеи народов России и директор АОНМЦНК Алёна Кулик акцентировала внимание коллег на необходимости поддержать ежегодную акцию «В гости к ветерану» и оказать содействие в сборе гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в СВО.

Отдельным вопросом повестки стал старт приёма заявок на соискание Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2026». Алёна Кулик отметила высокий статус этой награды и призвала руководителей национально-культурных обществ активно участвовать в конкурсе, представляя свои лучшие практики в сфере межнационального согласия и единства.