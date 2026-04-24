Администрация Хабаровска организовала возможность участия во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

Мероприятие проводится в краевой столице уже в десятый раз. «При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. Акция призвана помочь выпускникам и родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомиться с экзаменационной процедурой», - отметила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Участники акции в Правовом лицее получили возможность проверить свои знания по русскому языку, который является одним из обязательных предметов. Также в ходе пробного ЕГЭ родители прошли через все процедуры экзамена, который предстоит сдавать их детям: регистрацию, сдачу телефонов и личных вещей, заполнение бланков. Взрослые написали экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ.

В акции приняли участие представители родительской общественности школ Хабаровска, представители управления образования города. После написания работы участникам были выданы ответы для самопроверки.

Всего ЕГЭ в городе Хабаровске в текущем году будут сдавать около 2 700 выпускников из муниципальных школ на базе 22 пунктов проведения экзаменов.

Отметим ,что в городе продолжается использование двух новых технологий получения экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования материалов ЕГЭ в аудиториях.

Основной этап ЕГЭ стартует 1 июня и закончится 9 июля, кроме этого, предусмотрены дополнительные сентябрьские сроки для тех, кто получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам.