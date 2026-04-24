Лавина накрыла четырех человек на горе Мунку-Сардык

Четырех альпинистов накрыло снежной лавиной на горе Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает ГУ МЧС по региону.

Снег сошел на перевале 26-го Партийного Съезда. Под снегом, по словам очевидцев, оказались минимум четыре человека. Их состояние пока неизвестно. Спасатели выдвинулись на место происшествия.

Это уже второе ЧП на данном пике за неделю. Высота горы составляет почти 3,5 тыс. метров, она расположена на границе с Монголией. 20 апреля при спуске с этой горы погибли трое туристов из Красноярска. По предварительным данным, они начали спуск с вершины в горах Восточного Саяна республики, но замерзли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, трое подозреваемых арестованы. Это директор турфирмы-организатора (компания зарегистрирована в Красноярске), ее заместитель и гид-инструктор похода, последний участвовал в трагическом штурме горы.