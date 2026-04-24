24 Апреля 2026
Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

На совещании под председательством губернатора Астраханской области стало известно, что в регионе прогнозируют позитивный сценарий весеннего половодья

Туристический поток в Астраханскую область стабильно растёт. Об этом стало известно в ходе профильного совещания под председательством губернатора Игоря Бабушкина.

В прошлом году регион принял 1,5 млн гостей, которые принесли почти 60 миллионов рублей в бюджеты региона только в части туристического сбора. 

"Рыбалка уже сегодня привлекает жителей со всей страны, а значит, растёт нагрузка на нашу природу, водные биоресурсы. Чтобы их сохранить, рабочей группой усилен контроль за соблюдением правил рыболовства. Проверок и рейдов стало больше, они касаются как рыбаков-любителей, так и промышленных предприятий", - отметил губернатор. 

Глава региона напомнил, что с 16 мая по 20 июня 2026 года будет действовать нерестовый запрет на вылов всех видов водных биоресурсов. Контроль за его соблюдением будет беспрецедентно усилен, на помощь местным сотрудникам привлекаются их коллеги из рыбоохраны и правоохранительных органов соседних субъектов, увеличивается число экипажей ГИБДД, активно внедряется помощь операторов БПЛА, которые уже в этом году помогли выявить сотни правонарушений гостей региона и местных жителей.

Также в Астраханской области продолжается работа по легализации туристических баз и гостевых домов. В 2025 году в реестр включены 354 места размещения. 

Сейчас в регионе пик половодья.

«Большая вода» уже пришла и по прогнозам продержится до конца апреля. Условия в этом году благоприятные, ожидается хороший нерест рыбы. Однако, многое зависит от температуры на улице. Держим ситуацию по регулированию сбросов в рамках работы межведомственной группы на постоянном контроле. Туризм должен развиваться без ущерба природе. Наша задача — не только привлекать гостей, но и сохранить уникальную экосистему астраханской земли," - подчеркнул Игорь Бабушкин

Теги: пик половодья, игорь бабушкмн, туризм, рыбалка


