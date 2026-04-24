56% девятиклассников собираются в колледжи

56% родителей девятиклассников сообщили, что их дети намерены поступить в колледжи. Такие данные опроса приводит SuperJob накануне окончания учебного года и старта вступительной кампании.

Еще 29% родителей отметили, что их ребенок пока не определился с выбором. В сумме доля желающих пойти в колледж составит заметное большинство.

Наиболее популярны ИТ-направления (20%). Рабочие профессии в строительстве и производстве выбирают 15%, медицину – 14%, педагогику – 10%. Юриспруденция и строительство интересуют по 7% опрошенных.

Среди одиннадцатиклассников в этом году 63% планируют продолжить обучение в вузе. Самыми популярными направлениями являются инженерное дело и медицина (по 15%), ИT (12%), филология (11%), юриспруденция и педагогика (по 6%).

В 2025 году в колледжи поступило рекордное количество человек – 1,3 млн. 63% девятиклассников выбрали колледжи. В этом году цифра может быть даже больше.

Однако, несмотря на рост престижа среднего профессионального образования и приток абитуриентов в колледжи, преподаватель московского колледжа Денис Чувашев, отмечает, что там наблюдается та же проблема, что и в школе, — острая нехватка кадров. Поэтому увеличение числа выпускников колледжей мало что дает для реального сектора экономики: выпускники подчас просто не готовы работать по полученной специальности.