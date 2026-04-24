На Урале – второе за неделю массовое отравление в школе

На Среднем Урале произошло второе за неделю массовое отравление детей в школе. На этот раз все случилось в Полевском.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно об ухудшении самочувствия учащихся средней общеобразовательной школы №8. С вечера 23 апреля о рвоте и недомогании сообщили родители не менее 20 учеников начальной школы.

В данный момент устанавливается точное количество заболевших школьников. Роспотребнадзор проводит мероприятия, в том числе в столовой учреждения. А сотрудники прокуратуры Полевского исследуют документацию по организации питания, в том числе по закупке продуктов.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно о массовом отравлении учеников гимназии №116 в Екатеринбурге. Роспотребнадзор уже назвал причину случившегося. Расследуется уголовное дело.