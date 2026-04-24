Трамп: Приезд Путина на саммит G20 был бы очень полезным

Присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите G20 в декабре было бы очень полезным, заявил американский лидер Дональд Трамп.

При этом он ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, направил ли он приглашение российскому президенту, пишет ТАСС.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20. Он пройдет в декабре на гольф-курорте президента США Дорал в Майами.

В Кремле заявляли, что решение об участии Путина в саммите G20 в США пока не принято.