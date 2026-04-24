Роскомнадзор замедляет Telegram

"Это же не ядерная война". Трамп не переживает по поводу нефти по 200 долларов

Президент США Дональд Трамп не переживает насчет высоких цен на нефть и топливо, лишь бы у Ирана не появилось ядерное оружие. Так он ответил на вопрос журналистов в своем кабинете.
Его просили, что будет, если нефть взлетит до 200 долларов за баррель. На что Трамп ответил, что ничего страшного не произойдет, просто топливо станет дороже. А он будет делать то, что нужно, в войне против Ирана. Он уверен, что если Иран получит ядерное оружие, то начнет уничтожать Израиль и Европу. Поэтому Трамп спасает мир от ядерной войны.

Не могут ли в таком случае США применить ядерное оружие против Ирана, спросили его журналисты. Президент США сказал, что это не нужно, так как Иран уже разгромлен. И вообще нельзя позволять кому бы то ни было использовать ядерное оружие.

В то же время статус военной кампании против Ирана остается неясным. До 26 апреля действует перемирие. При этом Трамп постоянно говорит, что США разгромили Иран. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Трамп не хочет возобновлять удары по Ирану, хотя готов к такому варианту. Это вызвано тем, что Иран уже показал всему миру слабости военной машины США.

Интересно, что летом 2025 года Трамп заявлял, что рост цен на нефть играет на руку "врагу". Видимо, сейчас он изменил свою точку зрения.

"Не допускайте повышения цен на нефть. Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!" — написал тогда Трамп в адрес Ирана.

Теги: нефть, Трамп, ядерное оружие


