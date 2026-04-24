Управляющая отелем получила срок за нелегальное размещение террористов "Крокуса"

Суд приговорил к трем годам тюрьмы управляющую апарт-отелем, в котором незаконно жили исполнители теракта в "Крокус Сити Холле". Как сообщает РИА Новости, женщина не сообщила в полицию о приезде Далерджона Мирзоева* и Мухаммадсобира Файзова*. У них не было разрешения на временное проживание в России, но администратор все равно пустила их в отель.

Женщина оказалась рецидивисткой: ранее она отсидела 11 лет за соучастие в убийствах и мошенничество. В 2007 году суд приговорил ее к 15 годам колонии за подстрекательство к тяжким преступлениям, однако в 2018 году женщина вышла на свободу досрочно.

Судья признал женщину виновной в организации незаконной миграции и запретил ей работать в гостиничном бизнесе два года. Осужденная признала вину и раскаялась. В материалах дела она рассказала, что постояльцы приходили каждый день, платили за жилье и оставались на ночлег.

Напомним, что 12 марта суд вынес приговоры самим участникам нападения на "Крокус", в котором погибли 149 человек. Судьи отправили 15 из 19 фигурантов дела в колонию пожизненно. Теперь адвокаты пострадавших требуют пересмотреть эти решения и провести повторное рассмотрение дела, чтобы еще раз изучить все обстоятельства трагедии.

*внесены в список террористов и экстремистов.