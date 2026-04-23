Экс-директора "Академии хоккея "Спартаковец" отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бывшего директора ГАУ ДО СО СШОР "Академия хоккея "Спартаковец"" Владимира Каримова. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, Каримов получил от руководителя одной из организаций взятку в виде бесплатного пользования автомобилем премиум-класса. За это обвиняемый разрешил пользоваться ледовой ареной без внесения арендной платы.

"Спортивная школа учреждена Свердловской областью. Учреждение за плату предоставляет во временное пользование спортивные площадки, что является одним из его источников формирования имущества и финансовых средств", - пояснили в суде.

Каримов обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). В СИЗО он пробудет до 21 июня включительно. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.