23 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Директор ХК "Автомобилист" пообещал "масштабные изменения" в составе команды

Состав екатеринбургского ХК "Автомобилист" в новом сезоне будет заметно изменен. Об этом на сегодняшней итоговой пресс-конференции сообщил директор уральского клуба Максим Рябков.

Напомним, в начале апреля команда из Екатеринбурга выбыла из борьбы за Кубок Гагарина, уступив уфимскому "Салавату Юлаеву". Итогом стала отставка главного тренера "Автомобилиста" Николая Заварухина. Теперь команду возглавляет Алексей Кудашов.

Как заявил сегодня Максим Рябков, тот костяк, который завоевал "бронзу" чемпионата КХЛ в 2024 году, нуждается в реформировании.

"Нужно новое издание состава команды. В прошлые межсезонья было 3-4 трансфера, а в этом году будут более масштабные изменения, они будут соответствовать взглядам нового главного тренера. Будут люди, у которых истекут контракты, возможно, кого-то коснется трансферная история из людей на действующих контрактах. Это обсуждается с тренерским штабом", - приводит его слова официальный сайт КХЛ.

Хоккеисты ХК "Автомобилист" в первом матче на "УГМК Арене" в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

По его словам, Алексей Кудашов был первым номером в шорт-листе на пост нового тренера команды.

"Быстро организовали встречу в Москве, часа четыре она длилась. Обсуждали фундаментальные взаимодействия, философию, первичные наметки по составу. Он максимально близко подходит к тому видению, которое мы хотим видеть в "Автомобилисте", - отметил функционер.

Он подчеркнул, что у Кудашова есть карт-бланш в формировании тренерского штаба.

"Когда придет время, будем анонсировать подписание контрактов. Ждем мнение главного тренера и будем готовы анонсировать", - добавил Рябков.

Как сообщало Накануне.RU, недавно "Автомобилист" расторг контракт с нападающим Ридом Буше. Также клуб продлил сотрудничество с голкипером Евгением Аликиным и форвардом Максимом Денежкиным.

Теги: Автомобилист, состав, контракты, Рябков, Кудашов


