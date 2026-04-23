40 тысяч сотрудников Samsung готовы объявить забастовку из-за низких зарплат

Около 40 тыс. сотрудников Samsung Electronics вышли на митинг на территории заводского комплекса в южной части Сеула. Они протестуют против низкой зарплаты и анонсируют длительную забастовку в случае, если их требования не будут удовлетворены, передает Reuters. Оценки профсоюзов и полиции делают эту акцию самой масштабной за всю историю корпорации Samsung.

Если руководство не пойдет протестующим на встречу, начнется 18-дневная забастовка с 21 мая. Это может повлечь значительные задержки поставок и привести к росту цен на электронные чипы.

Сотрудники Samsung возмущаются тем, что зарплаты у конкурирующих компаний значительно выше, при этом Samsung получает рекордные прибыли на фоне внедрения технологий с применением ИИ. Работники Samsung заявляют, что многие из них уже перешли или собираются перейти к конкурентам.

Профсоюз работников Samsung Electronics утверждает, что сотрудник подразделения по производству микросхем с базовой заработной платой в 76 миллионов вон в год ($51 280) получит 38 миллионов вон в качестве бонуса за 2025 год, что составляет менее трети от суммы, на которую может рассчитывать сотрудник SK Hynix (главный конкурент – прим. ред.) с аналогичной заработной платой.