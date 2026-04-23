Гендиректора фирмы, организовавшей тур в Бурятии, арестовали

Суд арестовал гендиректора компании, организовавшей альпинистский тур в Бурятию, в котором погибли туристы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Вопрос по ходатайствам следователя о мере пресечения в отношении еще двух фигурантов пока рассматривается судом.

Напомним, ранее задержали трех человек по делу о гибели туристов во время похода на гору Мунку-Сардык в Восточном Саяне. Это директор турфирмы-организатора (компания зарегистрирована в Красноярске), ее заместитель и гид-инструктор похода, последний участвовал в трагическом штурме горы.

По предварительным данным, во время спуска туристов резко ухудшились погодные условия, также известно, что у троих участников группы возникли проблемы со снаряжением – порвалась страховочная веревка.