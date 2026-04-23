Делегация Югры представила опыт округа на III Всероссийском муниципальном форуме "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ"

В Москве состоялся III Всероссийский муниципальный форум "МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ". Одной из площадок мероприятия стал национальный центр "Россия". В форуме поучаствовала делегация Югры, которую возглавил губернатор округа, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Руслан Кухарук. Подробнее о работе делегации читайте в материале Накануне.RU.

Всероссийский муниципальный форум "МАЛАЯ РОДИНА— СИЛА РОССИИ" – ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Он организован ВАРМСУ при поддержке администрации президента. Форум объединил лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов. Миссия форума – объединение муниципалитетов России, продвижении ценностей служения обществу и государству.

Всего III форум объединил 7 тыс. представителей муниципального сообщества и органов власти различных уровней, а также глав муниципалитетов, законодателей, экспертов и предпринимателей из Абхазии, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и других стран.

Представители делегации Югры поучаствовали в различных мероприятиях форума. Они обсудили трансформацию управленческого опыта с муниципального на региональный уровень. Частью губернаторской сессии "Школа власти: как муниципальный опыт формирует региональных лидеров" стала передача успешного опыта. Губернатор Югры, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Руслан Кухарук рассказал о концепции эффективного взаимодействия муниципальной и региональной власти, выработанной в регионе.

Среди таких практик – включение глав муниципальных образований в состав Правительства Югры, рассмотрение на заседаниях проблематики, зафиксированной в информационном поле Центром управления регионом, проведение выездных заседаний Правительства в муниципалитетах, кураторство заместителями губернатора муниципальных образований, совместное бюджетное планирование и подготовка кадров.

"Еженедельно мы на заседании правительства Югры рассматриваем вопросы, которые волнуют людей. С помощью центра управления регионом сканируются все темы, интересующие людей, обращения, которые поступают через официальные каналы коммуникации, органы региональной и муниципальной власти, а также то, что мы видим в информационной повестке", – отметил Руслан Кухарук.

Кроме того, губернатор отметил, что активно применяет на региональном уровне опыт, полученный за шесть лет работы мэром Тюмени.

"По итогам встречи сделали акцент на ускорении реализации инициатив и развитии управленческих кадров", - написал губернатор в своём telegram-канале.

На площадке форума прошла мастер‑лекция председателя партии "Единая Россия", зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Рассмотрена роль партии в социально‑экономическом развитии страны.

"Председатель партии подчеркнул, что успехи – результат совместных усилий властей всех уровней. В Югре в региональный сегмент Народной программы включено 553 проекта. Из них уже реализовано 431 проект", - уточнил Руслан Кухарук.

Особое место в программе занимает форум городов-побратимов по вопросам развития гуманитарного и экономического сотрудничества в условиях многополярности. На этом мероприятии собрались более 60 представителей администраций зарубежных городов.

Через города-побратимы развивается системное взаимодействие: культурные и образовательные обмены (школьники и студенты ездят в гости, знакомятся с традициями друг друга), совместные фестивали, спортивные события, обмен опытом в благоустройстве, экологии, туризме и малом бизнесе. Устанавливаются экономические связи – от поставок продукции до совместных проектов.

Речь тут идёт о народной дипломатии в действии: когда жители разных стран общаются напрямую, лучше понимают друг друга, перенимают лучшее и вместе преодолевают общие вызовы. Такие горизонтальные связи укрепляют доверие и создают прочное пространство дружбы и взаимопомощи. ВАРМСУ продолжает работу по созданию единого, открытого и эффективного муниципального сообщества страны.

Тема межнационального единства и побратимства органично встроена в международный блок форума. Это особенно значимо в год единства народов России, объявленного Владимиром Путиным. На площадке форума прошёл фестиваль культур "Сердце Родины", на котором участники из разных регионов России представили свои традиции, ремесла, кухню и творчество. Фестиваль символично назван "Сердце Родины", потому что подчеркивает: настоящая сила и единство страны рождаются именно на малой родине – в сердцах людей, которые сохраняют и передают свою культуру.