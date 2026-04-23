Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива

Иран впервые получил доход от сборов за пересечение судами Ормузского пролива. Его перечислили на счет центрального банка. Об этом заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Хаджи Бабаи, пишет ТАСС.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%. В связи с этим 18 апреля ВС Ирана восстановили контроль над Ормузским проливом.