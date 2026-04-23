Мосгорсуд не стал отменять решение об изъятии у экс-судьи Верховного суда имущества на 9 миллиардов

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова на решение Останкинского райсуда об изъятии у Момотова и владельца сети отелей Marton Андрея Марченко активов на 9 млрд руб., сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда решение районного суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

В октябре 2026 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко, обратив в доход государства активы на 9 млрд руб., в том числе 95 объектов недвижимости. Речь идет преимущественно о сети отелей Marton.

Ранее Момотов назвал оговором показания свидетеля, утверждавшего о его связях с криминальным авторитетом Карасем. До этого прокурор огласил показания свидетеля Новикова, из которых следует, что Момотов помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовного преследования.