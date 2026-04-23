России потребуются миллионы профи: Чернышенко оценил дефицит кадров к 2032 году

Российской экономике через восемь лет понадобятся 4,5 млн специалистов с высшим образованием. Такой прогноз озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время экспертного диалога о будущем высшей школы, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что государству важно не просто выдать миллионы дипломов, а обеспечить высокое качество знаний у выпускников. Для этого правительство планирует вместе с предпринимателями пересмотреть образовательные стандарты и внедрить новые форматы обучения.

Чернышенко отметил, что система образования должна быстро подстраиваться под запросы экономики и общества, особенно в период мировых перемен. По его словам, вузам нужно выпускать не обычных исполнителей, а инициативных людей, которые умеют мыслить творчески. Вице-премьер рассчитывает, что тесное сотрудничество университетов и бизнеса поможет создать гибкую систему подготовки кадров, готовую к любым технологическим вызовам будущего.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести в России минимальный почасовой размер оплаты труда, чтобы защитить сотрудников на неполной занятости от мизерных зарплат. По задумке авторов, этот показатель будут утверждать ежегодно вместе с обычным МРОТ, при этом час работы не сможет стоить дешевле установленного лимита.