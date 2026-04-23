В Кремле высказались о слухах об отставке правительства

В Кремле прокомментировали слухи о возможной отставке правительства России на фоне ухудшения ситуации в экономике.

"Это [слухи] традиционная забава в Telegram-каналах, не верьте", - цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналист Александр Юнашев.

Слухи появились на фоне недовольства Путиным работой экономического блока кабинета министров. Известно, что в начале года ВВП России сократился, ситуация развивается негативнее базовых прогнозов ЦБ и Минэкономразвития.