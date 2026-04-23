24 млрд евро: ЕС в шоке от убытков из-за роста цен на топливо

ЕС представил пакет мер для снижения огромного экономического ущерба из-за роста цен на энергоносители, вызванного войной США с Ираном. Еврокомиссия отмечает, что это уже второй удар по экономике Европы за пять лет из-за зависимости от импортного топлива.

Блок потратил 24 млрд евро на энергоресурсы просто за счет роста цен на них. Это более 500 млн евро ежедневно. Долго так продолжаться не может, нужны специальные меры. Среди них - создание общеевропейского органа для оперативного определения реального или потенциального дефицита авиационного и дизельного топлива.

Генеральный директор ACI Europe Оливье Янковец призвал государства ЕС срочно приостановить авиационные налоги, чтобы смягчить последствия повышения цен. В ближайшие недели ЕС столкнется с нехваткой авиатоплива. А Европейское подразделение международного совета аэропортов прогнозирует, что это сильно нарушит работу аэропортов и воздушное сообщение. Под угрозой и летний туристический сезон. В этом году европейцам придется туго, ведь для ряда стран авиаперевозки очень важны в силу географических особенностей.

Председатель Евросовета Антониу Кошта вскоре может собрать европейских лидеров на чрезвычайный саммит. ЕС даже отсрочил введение полного запрета на импорт нефти из России. Также вводятся ограничения по объему топлива, который можно купить. В целом руководство ЕС призывает готовиться к жесткой экономии.