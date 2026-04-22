Поправки в закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» одобрены на сессии ЗСК в двух чтениях

В работе 80-ой сессии ЗСК под председательством Юрия Бурлачко принимали участие и.о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин, руководитель территориального управления Минюста РФ Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко.

Всего парламентарии рассмотрели более 30 вопросов повестки. Одним из первых рассмотрели законопроект о поправках в закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», внесенный Губернатором.

Документ депутатам представил руководитель департамента имущественных отношений региона Александр Шеин. Он сообщил, что краевой закон приводится в соответствие с изменениями федерального законодательства, регулирующего вопросы перевода земель сельхозназначения или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, а также установление иных видов разрешенного использования земельных участков. Законопроект депутаты одобрили в двух чтениях.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК отметил, что в рамках работы по сохранению земель сельхозназначения в регионе осуществляется деятельность по повышению плодородия, что напрямую влияет на качество и количество урожаев, создается система четкого контроля за процедурой перевода угодий из одной категории в другую.

«Предлагаемыми поправками, в частности, корректируются полномочия ЗСК, администрации Краснодарского края и уполномоченного органа в сфере управления и распоряжения находящимися в краевой госсобственности земельными участками. Таким образом теперь, при поступлении предложения от органа исполнительной власти по переводу земель сельхозназначения или находящихся в составе таких земель участков в другую категорию, Законодательное Собрание будет согласовывать данную инициативу с Минсельхозом России. Это сделает процедуру перевода земель еще прозрачнее, дополнительно защитит их от нецелевого использования и тем самым сохранит имеющийся в регионе потенциал для дальнейшего развития АПК», – считает Юрий Бурлачко.