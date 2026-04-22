Депутаты парламента Кубани утвердили итоги конкурса в сфере сельского туризма

Одним из вопросов повестки сессии ЗСК стало постановление «Об итогах краевого конкурса «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края» в 2026 году.

Информацию об этом депутатам представил первый зампредседателя комитета ЗСК по курортам и туризму Андрей Булдин. Он предложил проект постановления по утверждению итогов краевого конкурса, которые были подведены решением краевой комиссии.

Спикер Кубанского парламента, комментируя принятое решение, отметил, что достойная оценка труда людей, укрепляющих имидж региона и повышающих его привлекательность в глазах миллионов гостей, – одна из составляющих краевой стратегии по развитию туризма, в том числе сельского, экологического и этнографического.

«Проводимый конкурс не просто повышает престиж профессий работников, занятых в турсфере. Он – прямое доказательство того, что, помимо традиционных моря и пляжей, Кубань готова предложить туристам и совершенно иные виды отдыха, удивить их культурным и гастрономическим колоритом, дать возможность каждому по достоинству оценить весь рекреационный потенциал Краснодарского края», – сказал Юрий Бурлачко.

Награждение победителей краевого конкурса пройдет в рамках выставки-ярмарки сельского туризма «Агротур», которая состоится в мае в городе Краснодаре.