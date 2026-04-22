Депутаты парламента Кубани утвердили итоги конкурса в сфере сельского туризма

23 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Депутаты парламента Кубани утвердили итоги конкурса в сфере сельского туризма

Одним из вопросов повестки сессии ЗСК стало постановление «Об итогах краевого конкурса «Лидеры в сфере сельского, экологического и этнографического туризма Краснодарского края» в 2026 году.

Информацию об этом депутатам представил первый зампредседателя комитета ЗСК по курортам и туризму Андрей Булдин. Он предложил проект постановления по утверждению итогов краевого конкурса, которые были подведены решением краевой комиссии.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Спикер Кубанского парламента, комментируя принятое решение, отметил, что достойная оценка труда людей, укрепляющих имидж региона и повышающих его привлекательность в глазах миллионов гостей, – одна из составляющих краевой стратегии по развитию туризма, в том числе сельского, экологического и этнографического.

«Проводимый конкурс не просто повышает престиж профессий работников, занятых в турсфере. Он – прямое доказательство того, что, помимо традиционных моря и пляжей, Кубань готова предложить туристам и совершенно иные виды отдыха, удивить их культурным и гастрономическим колоритом, дать возможность каждому по достоинству оценить весь рекреационный потенциал Краснодарского края», – сказал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Награждение победителей краевого конкурса пройдет в рамках выставки-ярмарки сельского туризма «Агротур», которая состоится в мае в городе Краснодаре.

Теги: конкурс, юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, сельские территории


