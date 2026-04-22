В 1 квартале 2026 года лесопользователи Костромской области перечислили в бюджет более 634 млн рублей

Об итогах мобилизации средств от лесопользователей Костромской области доложил на еженедельном совещании под председательством губернатора директор департамента лесного хозяйств региона Дмитрий Никулин.

В первом квартале более 634 млн рублей пересилено налогов от предприятий региона. Прирост в 39,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал возможен благодаря строгому контролю за деятельностью лесопользователей. Именно такую задачу ставит губернатор Сергей Ситников.

Серьезную роль в приросте сыграла актуализация договоров аренды лесных участков и отлаженная система контроля за исполнением финансовых обязательств арендаторами. Департамент в ежедневном режиме мониторит соблюдение сроков внесения платежей, регулярно ведется претензионно-исковая работа во взаимодействии с территориальными подразделениями Федеральной службы судебных приставов.

Еще один фактор - расширение перечня контролируемых параметров при мониторинге деятельности лесопользователей. В регионе был усилен контроль за соблюдением объемов заготовки древесины в соответствии с проектами освоения лесов, целевым использованием арендованных участков, своевременным представлением отчетности.

«Увеличение сбора платежей должно в обязательном порядке влиять на заработную плату в лесничествах», – подчеркнул в ходе совещания губернатор Сергей Ситников.

Стоит отметить, что глава Костромской области постоянно уделяет вопросам лесовосстановления особое внимание. Регион стабильно входит в число лучших по стране в части организации лесовосстановления, которое проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Так, уже несколько лет подряд показатели по лесовосстановлению в Костромской области фиксируются на уровне выше плановых показателей и превышают объемы вырубки. В 2025 году региону был установлен плановый показатель 30,6 тысячи га, фактически объем выполненных работ был выше, составил 31,47 тысячи га. Показатель отношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений достиг 102,8%. На 2026 год поставлена задача выполнить лесовосстановление на площади не менее 34,8 тысяча га.