Жителей Сызрани предупредили о возможном мошенничестве при сборах пострадавшим от БПЛА

Власти Сызрани предупредили жителей, что в условиях ЧС часто активизируются мошенники, организовывая фейковые сборы средств.

Напомним, в Сызрани женщина и ребенок погибли в результате атаки беспилотников ВСУ. Их тела извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома. 12 человек пострадали, трое из них госпитализированы. Для людей, которые временно не могут вернуться в свое жилье, развернуты ПВР. В городе объявлен режим ЧС.

"Проверяйте любую информацию, доверяйте только официальным источникам", - говорится в сообщении администрации в Макс.

Власти добавили, что для помощи пострадавшим открыт счет, реквизиты которого были опубликованы в официальных соцсетях администрации.