Первоуральца отправили в колонию за спаивание подростков

20-летнего жителя Первоуральска Вадима Воронова отправили в колонию за спаивание школьников, не достигших 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Все началось в июле прошлого года, когда Воронов на протяжении недели вовлекал двоих детей - 12 и 13 лет в совместное употребление спиртного. Как именно взрослый мужчина познакомился со школьниками никто из собутыльников не помнит, однако, принуждая их к распитию, тот использовал свой авторитет взрослого.

Родители потерпевших и вовсе не знали о сомнительном знакомом их детей. По их словам, ранее они никогда не пили спиртное.

Воронов свою вину признал и раскаялся, добавив, что не применял физического насилия, а просто уговаривал школьников с ним выпить.

Суд квалифицировал действия Вадима Воронова по п. "б, в" ч. 3 ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в систематическое распитие алкогольной продукции". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, в феврале этого Воронов был осужден за угон автомобиля и грабеж из магазина. Причем к совершению этих преступлений он также привлек тех же самых несовершеннолетних. По совокупности статей (п. "а" ч. 2 ст. 166, п. "а, б" ч. 4 ст. 150, п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ) он получил 5,5 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор обжалуется.