В Госдуме заявили, что писателю Остеру следует отказаться от российских наград

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова ("Единая Россия") призвала писателя Григория Остера, уехавшего из РФ, отказаться от российских наград.

"Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее тому подобное. Сдайте все медали, потому что раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране", - заявила Германова РИА Новости.

"Забирает книги пусть и читает там своим внукам", - добавила она.

В 2022 году Григорий Остер покинул Россию. Он высказывался против СВО и российской власти.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Остера на наличие "сомнительных с педагогической точки зрения установок".