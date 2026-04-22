Разработчики приложения Telega пожаловались в ФАС на Apple

Разработчики альтернативного клиента мессенджера Telegram – приложения Telega – пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на Apple.

Судя по всему, российские разработчики хотят, чтобы ФАС потребовала от американской корпорации вернуть Telega в App Store и изменить свои правила, "чтобы другие разработчики не столкнулись с таким произволом".

"Мы считаем, что Apple обязана при появлении подозрения давать конкретные технические претензии и предоставлять срок на их устранение. Если по мнению Apple мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать что именно и должны иметь возможность внести нужные изменения. Мы могли бы прояснить свою позицию, но нам просто не дают никакой конкретики. Это произвол со стороны монополиста платформы", - говорится в заявлении разработчиков.

Telega также намерена подать иски к СМИ и блогерам, которые распространяли "недостоверную информацию, порочащую нашу репутацию".

Администрация Telegram призывала не пользоваться сторонними клиентами и так называемыми "зеркалами", поскольку никто не может гарантировать их безопасность. Ресурс "Код Дурова" в марте сообщал, что Telega могла начать перехватывать трафик мессенджера. Telegram ввел маркировку пользователей, использующих альтернативные клиенты.

Создателями клиента Telega являются разработчики, ранее создавшие видеосервис Movika (продан VK). Telega функционирует на базе исходного кода Telegram. Разработчики заявляют, что клиент избегает блокировки за счет использования сторонних решений, в том числе инфраструктуры VK. Авторы заявляют, что используют компоненты VK на коммерческой основе и напрямую с компанией не связаны, тем не менее, в коде приложения находили следы инфраструктуры VK.