В Перми гендиректор организации пойдет под суд за крупную взятку специалисту МФЦ

В Перми перед судом предстанет генеральный директор организации, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Подозреваемый - 42-летний мужчина. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Установлено, что с декабря 2023 года по июль 2025 года фигурант передал главному специалисту отдела организационного обеспечения пермского краевого МФЦ ПГМУ взятку частями в сумме свыше 1 миллиона рублей путем 12 переводов на банковскую карту, находившуюся в распоряжении должностного лица. Взятка предназначалась для беспрепятственного заключения прямых контрактов, приемки выполненных работ и продления срока исполнения заявки в рамках исполнения договоров.

Организация-подрядчик занималась текущим ремонтом фасада здания и услугами по эксплуатационно-техническому обслуживанию помещений "Пермского краевого МФЦ ПГМУ". Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

Фигурант полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее в суд были направлены уголовные дела в отношении пяти субъектов предпринимательской деятельности, которые также обвиняются в даче взятки указанному должностному лицу.