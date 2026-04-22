Киев отверг "эрзац-членство" в ЕС

Украине нужно только полноценное вступление в ЕС, заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя появившуюся в СМИ информацию о бонусах для Киева вместо ускоренного принятия в блок.

На днях Германия и Франция предложили дать Украине "символические льготы" на этапе подготовки к вступлению в ЕС. Пусть Киев считается "ассоциированным членом" и даже участвует во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса. Доступа к бюджету ЕС тоже не будет.

Фактически это имитация вступления, считают в Киеве. Там требуют всего и сразу.

"Никаких эрзац-членств. Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция. Партнеры это понимают, они понимают нашу позицию. И давайте идти по тем требованиям, которые у нас есть на пути к членству в ЕС", - сказал Сибига.

Он уверен, что Украина "очень быстро" выполняет все условия ЕС, так что результат не заставит себя долго ждать.

При этом, по данным западных СМИ, многие страны ЕС не хотят видеть в обозримом будущем в своих рядах Украину. Причем настрой ведущих стран столь категоричен, что вопрос расширения ЕС, о котором мечтают в Киеве и который планировали обсудить на саммите ЕС на Кипре в конце апреля, может вообще не попасть в повестку - страны не хотят даже обсуждать этот вопрос, им просто не до этого. В нынешних условиях принятие Украины было бы крайне несвоевременным. Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что он тоже не приемлет принятия Украины в ЕС, пока та воюет.