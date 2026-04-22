Первый зампред ВТБ считает, что через 5 лет только 10% платежей россиян будет приходиться на карты

Доля карточных платежей в России стремительно снижается, и в ближайшие пять лет, по прогнозам Ольги Скоробогатовой, первого зампреда ВТБ, она может упасть до рекордных 10%. В интервью РБК Скоробогатова подчеркнула, что пользователи активно переключаются на альтернативные способы оплаты, такие как Система Быстрых Платежей (СБП), QR-коды, биометрические технологии и различные pay-сервисы.

«С 2019 года, когда СБП начала активно внедряться, мы наблюдаем резкое изменение в платежных привычках граждан. Альтернативные методы становятся все более популярными, и это происходит с впечатляющей скоростью. Я уверена, что в течение трех-пяти лет их доля вырастет многократно. Хотя полностью карточные платежи не исчезнут, их доля может сократиться до 10%», – заявила Скоробогатова.

Такое резкое сокращение роли карт в платежной системе ставит под сомнение будущее традиционных банковских продуктов и подчеркивает необходимость адаптации финансовых институтов к новым реалиям.