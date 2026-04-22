ВТБ до конца года расширит географию сервиса оплаты по QR-коду

22 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ до конца года расширит географию сервиса оплаты по QR-коду

ВТБ намерен до конца года расширить географию сервиса оплаты по QR-коду, охватив десять стран, популярные среди российских туристов. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По словам Скоробогатовой, банк стремится сделать оплату по QR-коду доступной в странах, которые россияне выбирают для отдыха. «Мы хотим, чтобы в Турции, Египте, Вьетнаме и других популярных направлениях наши граждане могли беспрепятственно расплачиваться с помощью QR-кода в любых торговых и сервисных точках», — заявила она.

Скоробогатова также напомнила о стратегическом подходе ВТБ к развитию своих операций за границей. «Исторически банк был создан на базе внешнеэкономической деятельности и сохранил свои дочерние банки в странах СНГ, активно развивая филиалы в дружественных государствах. Это приносит плоды: каждый второй платеж через традиционные каналы в этих странах проходит через инфраструктуру ВТБ», — отметила она.

Коллаж, QR-код на все случи жизни(2024)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, банк нацелился на развитие трансграничных расчетов. «Мы наблюдаем активное развитие национальных цифровых валют — цифрового рубля, рупии и юаня. ВТБ также рассматривает возможность использования цифровых финансовых активов и стейблкоинов для взаиморасчетов. Это крайне перспективное направление», — добавила Скоробогатова.
Таким образом, ВТБ не только расширяет возможности для своих клиентов за границей, но и активно осваивает новые финансовые технологии, что делает его одним из ключевых игроков на рынке международных расчетов

Теги: QR-код, втб, онлайн, сервис


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети