Экс-главу центра Хруничева заочно приговорили к семи годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил к 7 годам колонии бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ им. Хруничева) Андрея Калиновского, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что Калиновский превысил должностные полномочия, когда исполнял обязанности гендиректора центра, а затем и его главы. Он заключил невыгодные для предприятия договоры фирмой "Сандвик" на поставку нескольких тысяч позиций, при этом необходимость в них отсутствовала. Ущерб от его действий следствие оценило в 393,5 миллиона рублей, эту сумму суд взыскал с Калиновского в доход государства. На его имущество в России наложен арест.

Калиновский возглавлял космический центр с 2014 по 2017 год. Сейчас он, по некоторым данным, проживает на Кипре.

В 2021 году суд признал виновным в растрате в особо крупном размере другого экс-гендиректора центра им. Хруничева Александра Селиверстова. Он был приговорен к пяти годам колонии общего режима. По данным следствия, Селиверстов и его бывшие заместители Виктор Ларин и Юрий Яковлев с 2011 по 2015 год похитили более 108 млн рублей из Центра Хруничева при закупке металла для производства ракет "Протон-М" и "Ангара".