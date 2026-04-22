В Тюменской области усилят меры безопасности в майские праздники

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное заседание региональной Антитеррористической комиссии, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ключевой темой заседания стало обеспечение общественного порядка и безопасности людей в период проведения майских праздников. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что это приоритетная задача правоохранительных структур и всех органов власти, которую необходимо решать на основе оперативного межведомственного взаимодействия.

В настоящее время оперативная обстановка в регионе остается стабильной и находится под контролем. В праздничные дни сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС России будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей и потенциально опасным объектам. Для подготовки к праздникам будет проведен комплекс дополнительных профилактических мероприятий.

Кроме того, Антитеррористическая комиссия рассмотрела вопрос о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Отметим, что в преддверии 9 Мая в Тюменской области стартовала традиционная акция "Праздник в дом к ветерану!". В рамках нее ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников войны, проживающим в Тюменской области, вручают именные поздравительные открытки от главы региона, а также подарочные наборы продуктов тюменских производителей. Всего в апреле-мае лично поздравят более 1,8 тысячи человек.