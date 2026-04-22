СМИ: Запасы ракет у США сильно истощены

Война с Ираном значительно истощила запасы ключевых ракет у американских военных, создав риск их нехватки в случае новой войны в ближайшие годы. Об этом говорится в материале CNN.

За семь недель войны США израсходовали до 45% высокоточных ударных ракет, половину ракет THAAD и почти 50% ракет Patriot. А пополнение этих запасов займет от трех до пяти лет. Хотя для текущих военный операций боеприпасов, как заявляется, достаточно, их уже явно мало для противостояния такому противнику, как Китай. А на пополнение запасов до довоенного уровня уйдут годы.

Демократы уже используют вскрывшиеся факты для критики президента США Дональда Трампа, который, как они утверждают, ввязался в войну, не имея достаточных запасов вооружений. Пока США не воевали, считалось, что они неисчерпаемые, но оказалось, что это далеко не так. А соглашения с частными компаниями не смогут быстро решить проблему поставок оружия.

Возможно, что появление таких публикаций связано с давлением на Трампа, которого пытаются вынудить закончить войну. Эксперты считают, что не исключены и действительные сложности у Пентагона, где напуганы перспективами продолжения войны, которая может привести к непредсказуемым последствиям для глобальной гегемонии США. Иран уже показал всему миру слабости военной машины США.