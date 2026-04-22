СМИ: В марте выросло число поисковых запросов о переезде из России

Число поисковых запросов о переезде из России начало расти. В январе таких запросов было 19,6 тыс., в феврале – 22,9 тыс., в марте – 40 тыс., пишут "Ведомости" со ссылкой на статистику сервиса "Яндекс Вордстат". Мартовские показатели текущего года значительно выше, чем в марте 2024-го (12,9 тыс.).

Предыдущие рекорды по запросам со словами "переезд из России" приходятся на 2022 год: в марте число запросов составило около 56 тыс., в сентябре – порядка 43 тыс.

Издание отмечает, что более пристальное изучение статистики показывает рост поиска информации о переезде в Белоруссию.