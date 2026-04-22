Жителям Артемовского вернули свыше 5,1 миллиона рублей, переплаченных за горячую воду

Прокуратура помогла жителям Артемовского вернуть свыше 5,1 млн рублей, переплаченные за коммунальные услуги.

Ранее в СМИ сообщалось, что жителям уральского города неправомерно начисляют плату за коммунальную услугу по горячему водоснабжению. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, проверка показала, что МУП "Прогресс" действительно начисляло ряду домов плату за услугу "горячее водоснабжение тепловая энергия на подогрев воды" по нормативу, хотя фактически им ее не предоставляло.

Директору МУП "Прогресс" прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. После этого потребителям был произведен перерасчет платы за коммунальную услугу за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года на общую сумму свыше 5,1 млн рублей.