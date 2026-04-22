В Челябинске женщина родила ребёнка под деревом

Беременная жительница Челябинска не успела добраться до больницы и родила ребёнка на улице.

Когда женщина начала рожать, муж повёз её в больницу, однако роды начались прямо на улице. Врачи Челябинской областной детской клинической больницы отреагировали на сигнал своей коллеги о том, что в клинику пришёл будущий отец и заявил о родах, и вышли проверить ситуацию.

На улице они обнаружили женщину, прислонившуюся к дереву, держащую в руках сверток из одежды. В нём находился новорожденный ребенок. Ему и матери оказали всю необходимую медицинскую помощь. Позже их доставили в Областной перинатальный центр, который находится рядом. Сейчас с мамой и ребенком всё хорошо. Их уже выписали домой, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.