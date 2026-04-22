Сергей Кравчук обратился к хабаровчанам с призывом принять участие в субботнике накануне майских праздников

Мэр Хабаровска обратился к горожанам с призывом присоединиться к Всероссийскому субботнику.

Как сообщили в администрации города, работники муниципалитета, учреждений и предприятий примут участие в работах в массовом порядке.

Предстоит, согласно плана, привести в порядок 14 площадей и скверов, около 4,4 тысяч кв.м. газонов, 15 бесхозных и 1250 дворовых территорий, ликвидировать 14 стихийных свалок. Для сбора и вывоза мусора будет задействовано более 100 единиц техники.

«В нашем городе продолжается двухмесячник по благоустройству и очистке города. С начала апреля каждую неделю мы проводим санитарные пятницы. За это время на уборку территорий вышли свыше 10 тысяч горожан. Хочу поблагодарить всех за вашу работу, энтузиазм, инициативность. 25 апреля Хабаровск и Хабаровский край присоединятся к Всероссийскому субботнику. Давайте вместе наведем чистоту в краевой столице накануне майских праздников. Субботник – это не просто уборка территории, это проявление нашей общей ответственности за город, в котором мы живем. Призываю руководителей предприятий, организаций, учебных заведений, а также всех неравнодушных жителей города организовать уборку прилегающих территорий, парков, скверов и дворов. Помните, что чистота и уют нашего города во многом зависят от каждого из нас и нашей активной позиции», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.