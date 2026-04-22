В Кузбассе обвалился безальтернативный участок автодороги "Бийск – Новокузнецк"

На участке автодороги "Бийск – Мартыново – Куздеево – Новокузнецк" обвалилась часть дорожного полотна. Аварийный участок находится на отрезке трассы между Куздеево и Мартыново. Движение полностью перекрыто, альтернативного объезда нет.

"Дорожные службы устраняют последствия деформации проезжей части на автодороге Бийск–Мартыново–Кузедеево–Новокузнецк. Работают на 186-187 км трассы. Движение на данном участке временно закрыто. Просим жителей заранее планировать свой маршрут. О сроках открытия движения сообщим дополнительно", - заявили в ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса".