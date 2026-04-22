Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук сообщил об увеличении призового фонда фотоконкурса «Гостеприимный Хабаровск»

Стартовал прием заявок на ежегодный творческий конкурс фоторабот «Гостеприимный Хабаровск-2026». Задачей конкурса является популяризация уникального облика и истории города. Участниками могут стать как профессионалы, так и любители фотографии.

Администрация Хабаровска сообщает, что в этом году призовой фонд конкурса увеличен. Победители в каждой из четырех номинаций получат денежные премии до 70 тысяч рублей. Прием заявок продлится до конца сентября. 

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что администрация города заинтересована в том, чтобы увидеть краевую столицу глазами жителей и гостей, так как это помогает развивать городскую среду и привлекать новых туристов.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Хабаровск обладает неповторимой красотой, и каждый участник конкурса видит ее по-своему. Для кого-то наш город - это величественная архитектура, для кого-то - уютные аллеи парков или пульсирующая энергия молодежных пространств. Конкурс «Гостеприимный Хабаровск» - это не просто соревнование, это коллективный портрет нашего любимого города. Мы приглашаем к участию всех граждан старше 18 лет, включая жителей других регионов, для которых предусмотрена специальная номинация», - отметил мэр города Сергей Кравчук.

Согласно условия конкурса, участники могут представить работы в 4 тематических направлениях, охватывающих историческое наследие в номинации «Где живут истории», городскую эстетику в категории «Самый романтичный город», личные впечатления туристов в разделе «Мое путешествие по Хабаровску», а также современный драйв в рамках номинации «Молодежный взгляд». Творческое испытание предусматривает материальное вознаграждение для призеров: за первое место в каждой категории назначена премия в размере 70 тысяч рублей, обладатели вторых мест получат по 50 тысяч рублей, а за третье место предусмотрен приз в 30 тысяч рублей. Лучшие снимки по итогам проекта украсят официальные ресурсы администрации города и будут представлены на городских выставочных площадках.

(2026)|Фото: khv27.ru

Подать заявку на участие можно до 30 сентября 2026 года включительно. Для этого необходимо направить фотоработы и заполненные документы на электронную почту Viktoriasoboleva27@yandex.ru. Положение о конкурсе и бланки заявок доступны для скачивания по ссылке. Получить дополнительную информацию и задать уточняющие вопросы можно специалистам управления международных связей по телефонам (4212) 30-53-21 или 41-97-14.

Теги: сергей кравчук, фотоконкурс, администрация хабаровска


